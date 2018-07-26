РИАМО – 26 июл. Россельхознадзор по Москве, Московской и Тульской областям в аэропорту «Шереметьево» задержал более 1 килограмма черной икры, поступившей из Республики Иран, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям в аэропорту «Шереметьево» на СВХ ООО «Москва-Карго» было приостановлено оформление партии черной икры весом 1,182 килограмма, поступившей в сопровождении ветеринарного сертификата от 19 июля 2018 года из Республики Иран», – говорится в сообщении.

При проведении ветеринарного контроля было установлено, что представленный ветеринарный сертификат – неустановленной формы на английском языке, а сертификат ЕАЭС формы №38 отсутствует. Груз был задержан.