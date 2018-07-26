РИАМО – 26 июл. Ввод в эксплуатацию индустриального парка в подмосковном Чехове позволит создать 2 тысячи рабочих мест до 2024 года, производственная площадь индустриальной зоны парка составляет 38 гектаров, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Марина Кононова.

«Частным инвестором ООО «Пром-Инвест» реализуется проект по созданию индустриального парка площадью 42,9 гектара в деревне Сергеево. В 2019 году планируется начать строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка «Пром-Инвест». <…> Планируется создание 2 тысяч рабочих мест. На полную мощность индустриальный парк выйдет к 2024 году», - сказала Кононова.

По ее словам, производственная площадь индустриальной зоны парка составляет 38 гектаров, она размежевана на 20 участков от 1 до 5 гектаров для размещения резидентов.

Глава городского округа также отметила, что новые проекты будут реализовываться и на территории действующего индустриального парка «Чеховский».

«В действующем индустриальном парке «Чеховский» площадью 84,72 гектара планируются к реализации проекты четырех резидентов: комплекса по хранению и переработке овощной продукции агрокомплекса «Времена года», производства очистных сооружений для хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод ООО «Альта Групп», производственной базы группы компаний СК «АСК», а также производственно-складского комплекса компании «ЛанТек кабельные системы», - добавила Кононова.

Планируется, что после строительства инженерной инфраструктуры индустриального парка «Чеховский» резидентами будет создано 560 новых рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в каждом муниципальном образовании Московской области должна быть организована своя индустриальная площадка в целях наращивания экономического потенциала. В этом году в Подмосковье открыли четыре новых индустриальных парка с полностью подготовленной инфраструктурой. За последние пять лет в Московской области создано 43 индустриальных парка, 12 технопарков и две особые экономические зоны. В настоящее время на разных стадиях создания находятся 36 площадок.