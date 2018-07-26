РИАМО – 26 июл. Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Железняк написал заявление об уходе с партийного поста, передает ТАСС.

«Заявление есть. Думаю, что на одном из ближайших заседаний президиума генсовета этот вопрос будет рассмотрен», – сказал собеседник агентства.

О причинах решения Железняка в партии не информируют, сам он оказался недоступен для комментариев.

Депутат Госдумы Железняк в качестве замсекретаря генсовета курировал вопросы международной работы партии.

Ранее в СМИ появились сообщения, связывающие отставку единоросса с тем, что он не присутствовал на обсуждении в первом чтении в Госдуме законопроекта о пенсионных изменениях. В этот день парламентарий находился на больничном.