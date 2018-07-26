РИАМО - 26 июл. Пользователи столичного каршеринга совершили около 14 миллионов поездок с начала проекта, который стартовал в 2015 году, сообщил в четверг заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин.

«В мае-апреле у нас 12 миллионов поездок на автомобилях каршеринга – это цифра продолжает неизменно расти. Мы стремимся, чтобы она была больше», - сказал Пронин во время VI Международного экспертного совета по транспортным вопросам при правительстве Москвы.

Согласно презентации Пронина, на июль 2018 года пользователи каршеринга уже совершили около 14 миллионов поездок с начала проекта.

«Портрет клиента, которые пользуются услугами каршеринга, – это 85% мужчины, 15% женщины. 41% - люди, которые не состоят в отношениях, и 59% те, которые женаты или замужем. Основная возрастная категория – это 31-35 лет. 68% пользователей каршеринга имеют высшее образование», - добавил Пронин.

Каршеринг – это система поминутной аренды автомобилей. Она начала работать в столице в сентябре 2015 года. Арендовать машину могут автолюбители не моложе 21 года с водительским стажем не менее двух лет. В настоящий момент в столице работают операторы «Делимобиль», Car5, Anytime, YouDrive, EasyRide, BelkaCar, «Карусель», «Яндекс.Драйв», Carenda и другие.