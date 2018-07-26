Что запрещено делать на выборах губернатора в Подмосковье

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Выборы губернатора Подмосковья состоятся 9 сентября 2018 года. В Единый день голосования в Московской области откроется более 4200 избирательных участков.

По закону, на избирательном участке, как и в любом общественном месте, нельзя находиться в нетрезвом состоянии, распивать алкогольные напитки, курить, нецензурно выражаться и любыми другими способами нарушать общественный порядок.

Кроме того, нельзя мешать работе избирательной комиссии и другим избирателям.