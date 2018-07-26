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Что запрещено делать на выборах губернатора в Подмосковье

О том, что нельзя делать избирателям и членам УИК на выборах губернатора Московской области, читайте в материале РИАМО.
© РИАМО, Ксения Сидорова
1

Нарушать общественный порядок

© Протвинское информагентство, Александр Жолудов

Выборы губернатора Подмосковья состоятся 9 сентября 2018 года. В Единый день голосования в Московской области откроется более 4200 избирательных участков. 

По закону, на избирательном участке, как и в любом общественном месте, нельзя находиться в нетрезвом состоянии, распивать алкогольные напитки, курить, нецензурно выражаться и любыми другими способами нарушать общественный порядок. 

Кроме того, нельзя мешать работе избирательной комиссии и другим избирателям.

Просто и понятно о выборах губернатора Подмосковья>> 

2

Портить бюллетень

© РИА Новости, Алексей Даничев

Проголосовать на выборах можно, поставив любой знак, например, крестик или галочку, напротив фамилии лишь одного кандидата. В противном случае бюллетень считается недействительным. Если вы случайно испортили бюллетень, обратитесь к членам УИК за новым.

Членам избиркомов запрещено:

- выносить бюллетени и списки избирателей за пределы УИК (кроме случаев голосования на дому);

- выдавать в одни руки более одного бюллетеня (кроме случаев, когда избиратель случайно испортил бюллетень);

- выдавать бюллетени без предъявления документов, удостоверяющих личность.

Как стать наблюдателем на выборах губернатора Подмосковья>>

3

Заходить в кабину вдвоем

© РИАМО, Романова Анасатасия

Находиться в кабине для голосования можно только одному избирателю, за исключением следующих случаев:

- с маленьким ребенком, если его не с кем оставить;

- если избиратель не может сделать это самостоятельно.

При этом зайти в кабину для голосования вместе с инвалидом может только гражданин, не являющийся членом избирательной комиссии, полицейским, наблюдателем или доверенным лицом кандидата. Сначала необходимо уведомить УИК о факте оказания помощи инвалиду, и член избиркома сделает соответствующую отметку в списке избирателей.

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4

Фотографировать

© Дубненское Информагентство, Артем Рязанцев

Избирателю не разрешается фотографировать и снимать на видео урну для голосования, избирательные бюллетени с отметками, процесс голосования в кабинке (себя фотографировать можно), списки избирателей.

Вести фото- и видеосъемку на избирательном участке имеют право наблюдатели и представители СМИ и только с места, разрешенного избирательной комиссией.

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5

Агитировать в день голосования

© Лотошинское информагентство

В день выборов и за день до дня голосования запрещена любая агитация – как в СМИ, так и на избирательных участках. 

В частности, запрещена агитация за определенного кандидата путем подкупа избирателей, а именно:

 - вручение подарков и денег;

 - обещание денежного вознаграждения с целью влияния на итоги голосования избирателя;

 - льготная распродажа товаров, бесплатное распространение любых товаров, за исключением печатных материалов и значков, специально изготовленных для избирательной кампании;

 - оказание услуг безвозмездно или на льготных условиях с целью воздействия на избирателей.

Что запрещено делать на избирательном участке>>

6

Размещать изображения кандидатов в рекламных целях

© Пущинское информагентство, Ольга Шалатова

В день выборов и в день, предшествующий дню голосования, не допускается: реклама коммерческой и иной, не связанной с выборами деятельности, с использованием фамилий или изображений кандидатов, а также реклама с использованием наименований, эмблем и иной символики политических партий, выдвинувших кандидатов.

Также запрещается размещать предвыборные печатные агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях УИК и на расстоянии менее 50 метров от них.

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7

Проводить лотереи

© РИА Новости, Виталий Белоусов

В период избирательной кампании не допускается проведение лотерей и т.п., в которых выигрыш зависит от итогов голосования, результатов выборов, либо которые иным образом связаны с выборами губернатора Подмосковья.

8

Голосовать за другого человека

© Павлово-Посадское Информагентство, Вячеслав Кулысов

Законом запрещается получать избирательный бюллетень по документам другого человека, например, родственника, а также поддельным документам.

Недееспособные граждане, которые не могут проголосовать самостоятельно, при голосовании на дому могут воспользоваться помощью другого человека, который не является членом избирательной комиссии или наблюдателем.

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9

Задерживаться в УИК

© Павлово-Посадское Информагентство, Алексей Андросенко

Время нахождения на участке голосования для избирателя в законе не прописано, однако находиться там целый день не разрешат, если вы не наблюдатель, член избиркома или аккредитованный журналист. 

С начала работы УИК и ТИК до их закрытия на их территории могут находиться лишь члены избирательной комиссии, наблюдатели, представители СМИ и сотрудники органов правопорядка.

Как работают УИК на выборах губернатора Подмосковья>>

10

Ответственность за нарушения

© РИАМО, Николай Корешков

По информации Мособлизбиркома, за отдельные виды нарушений на выборах предусмотрена административная ответственность (в том числе, за незаконную агитацию и попытку проголосовать за другого человека), а в некоторых случаях – уголовная ответственность (в частности, за кражу избирательного бюллетеня).

Ольга Флягина
ПодмосковьеВыборы
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