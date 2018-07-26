РИАМО - 26 июл. Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор Басманного районного суда города Москвы в отношении Жанны Булах, жены бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

Булах признана виновной в мошенничестве и легализации денежных средств и осуждена на 11 лет лишения свободы в колонии общего режима. Она вместе с сообщниками в период с 2004 по 2007 год похитила из бюджета Московской области более 11 миллиардов рублей. В результате мошеннических действий группировки пострадали муниципальные организации Химок, Пушкинского и Чеховского районов, а также областные акционерные общества – ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» (ИКМО) и ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания» (МОИТК).

«Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших: трех муниципальных предприятий Московской области на 1,4 миллиарда рублей, ОАО «ИКМО» на 1 миллиард рублей и ОАО «Мособлтрастинвест» на 7,2 миллиарда рублей и присудил взыскать с Ж. Булах причиненный ущерб», – говорится в сообщении.

Взыскание обращено судом на имущество Булах во Франции и Швейцарии. В частности, отели «Кристал» и «Пролонг», виллу в Сен-Тропе, квартиру в Париже, две квартиры в Гштааде, яхту и предметы искусства. Ориентировочная стоимость имущества за рубежом составляет 4 миллиарда рублей.

«После оформления приговора ОАО «Мособлтрастинвест» и ОАО «ИКМО» инициируют процедуру признания и исполнения приговора на территориях Франции, Швейцарии, США и Кипра в части удовлетворения гражданских исков и взыскания причиненного преступлением ущерба», – сказал министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.

Имущество Булах находится под арестом.