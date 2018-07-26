РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 июл. Студия современного танца «Гротеск» из подмосковных Котельников стала лауреатом международных фестивалей, которые прошли в Болгарии, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

«Образцовый коллектив студия современного танца «Гротеск» из города Котельники вернулся с трехнедельных сборов, которые проходили в Болгарии. Студия стала двукратным лауреатом I степени в рамках VI Международного фестиваля «Несебр – Остров искусств – 2018» и лауреатом I степени Международного фестиваля – конкурса «Арена дружбы»», – говорится в сообщении.

Участники коллектива привезли в Котельники два кубка за первое место в лагерных состязаниях. В этих соревнованиях участвовало 25 команд. Также коллектив завоевал медали за конкурсы, спортивные состязания, креативность и энергичность.