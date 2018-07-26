РИАМО - 26 июл. Выборы в Подмосковье должны пройти безопасно и открыто, губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил принять все меры по обеспечению безопасности в Единый день голосования 9 сентября, передает корреспондент РИАМО.

Глава Подмосковья провел в четверг координационное совещание по обеспечению правопорядка в Подмосковье. На нем присутствовали члены правительства региона, а также представители правоохранительных органов.

«Важная тема - это выборы губернаторов. 9 сентября они пройдут и в Москве, и в Подмосковье. У нас есть совместная программа по открытию избирательных участков. В этот день мы обеспечиваем и безопасность, и максимальную открытость. Каждый избирательный участок будет оборудован видеокамерами. Наша задача - подготовиться и качественно, открыто провести единый день голосования», - сказал Воробьев.

На координационном совещании также обсудили проблемные вопросы в сфере ЖКХ, строительства, актуальный вопрос обманутых дольщиков.

Выборы губернатора Подмосковья состоятся 9 сентября. Также в этот день состоятся муниципальные выборы: пройдут 43 избирательные кампании в 19 муниципальных образованиях региона.

Жители Подмосковья уже могут подать заявление о голосовании на выборах губернатора Московской области по месту своего фактического нахождения, заявления принимают в МФЦ, в территориальных избирательных комиссиях и через портал госуслуг.

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