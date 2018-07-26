РИАМО – 26 июл. В случае, если страховая компания застройщика Urban Group «Респект» не сможет выплатить средства обманутым дольщикам, то им стоит идти в суд, а в случае подделки полисов пострадавшим гражданам следует обратиться в полицию, сообщается на сайте телеканала «360° Подмосковье».

Согласно федеральному законодательству, все застройщики обязаны отчислять средства в страховую компанию. В случае банкротства фирмы-застройщика дольщик может получить компенсацию по страховке, но срабатывает это не всегда. Стройки компании Urban Group были застрахованы в компании «Респект», которая должна вернуть деньги дольщикам.

«Застройщик признан банкротом — это как раз страховой случай. Все ждут, пока они получат свои деньги или на свой счет, или на счет компании, которая будет завершать это строительство. И очень большие сомнения, что «Респект» вообще выживет и что-то заплатит», — сказала член рабочей группы по проблемам обманутых дольщиков Мила Рябова.

Член Российской гильдии риэлторов Константин Барсуков отметил, что страховщик может просто не выдержать огромной суммы выплат и обанкротиться. Но это не единственная проблема, с которой могут столкнуться дольщики.

«У Urban Group было какое-то количество полисов поддельных. И люди покупали объекты, которые не были реально застрахованы. Их единственный шанс — это попасть в реестр кредиторов, чтобы получить даже не компенсацию, а шанс на компенсацию», — объяснил он.

Барсуков отметил, что региональные власти не обязаны вмешиваться в дела застройщика-банкрота. Застройщик — саморегулируемая организация, которая страхует себя от банкротства. Если это произошло, то дольщики получают свои деньги. Если страховая не платит — нужно идти в суд. Если подделывает полисы — в полицию.

«Органы власти здесь ни при чем. Они не могут в саморегулируемую организацию влезть и заставить не подделывать полисы. Так что к властям тут вряд ли есть какое-то отношение», — пояснил Барсуков.

Депутат Госдумы Антон Жарков в свою очередь отметил, что власти вмешиваются в дела дольщиков только потому, что несут моральную ответственность за то, что произошло с жителями их регионов. Никакого закона, который бы заставлял их это делать, не существует.

«Законодательства регламентирующего или обязывающего местные власти заместить функции застройщика на сегодняшний день нет», — подчеркнул депутат.

Urban Group - один из крупнейших застройщиков жилья в Подмосковье. 30 мая компания объявила о приостановке продаж жилья в связи с аудитом, было остановлено строительство домов. Urban Group имеет обязательства перед 20 тысячами дольщиков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил, что регион взял на себя поддержку в достройке жилых комплексов, чтобы не допускать увеличения количества обманутых дольщиков. Шесть домов, которые находятся в готовности около 90%, будут достроены в первую очередь. В случае, если дом находится на стадии котлована, то вложившим свои средства гражданам могут вернуть деньги.