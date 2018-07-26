РИАМО - 26 июл. Почти 50 дорог отремонтируют в подмосковном Чехове в текущем году, стоимость работ составляет 72,6 миллиона рублей, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Чехов Марина Кононова.

«На 2018 год в городском округе Чехов запланирован ремонт 16 региональных дорог протяженностью 57,3 километра и 32 муниципальных автомобильных дорог общего пользования протяженностью 18,6 километра на общую сумму 72,6 миллиона рублей», - сказала Кононова.

По словам главы городского округа, в настоящий момент на территории муниципалитета уже отремонтированы четыре региональных дороги протяженностью 10,9 километра.

Ранее министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игорь Тресков сообщил, что на территории региона отремонтировали порядка 60% дорог от утвержденного плана на текущий год. Полностью работы планируют завершить к началу осени.