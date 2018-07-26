РИАМО - 26 июл. В Москве могут запустить каршеринг, адаптированный для маломобильных людей, сообщил в четверг заместитель руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктурой Москвы Дмитрий Пронин.

«При возникновении спроса на подобную услугу (каршеринг – ред.) со стороны маломобильных групп населения, безусловно операторы каршеринга начнут предоставлять эту услугу», – сказал Пронин во время VI Международного экспертного совета по транспортным вопросам при правительстве Москвы.

Он добавил, что специального парка для маломобильных граждан создаваться не будет, но многие операторы каршеринга захотят рассмотреть предложение о появлении нескольких автомобилей для таких граждан.

Ранее он сообщил, что на текущий момент на столичном рынке каршеринга представлены 15 компаний-операторов с общим парком в более 10 тысяч автомобилей и 30 разными моделями. При этом 85% автопарка каршеринга в Москве составляют машины отечественной сборки.