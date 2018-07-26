РИАМО - 26 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за безупречную организацию безопасности в регионе в период чемпионата мира по футболу.

Глава Подмосковья провел в четверг координационное совещание по обеспечению правопорядка в регионе. На нем присутствовали члены правительства Московской области, а также представители правоохранительных органов.

«Традиционно проводим совещание по наиболее актуальным вопросам с правоохранительным и силовым блоком. Хотел бы начать с итогов чемпионата мира по футболу. Высокая оценка в части безопасности уже дана нашим президентом. Я бы хотел отметить действия специальных служб, полиции в частности, которая весь этот месяц работала в режиме усиления. Все проведено безупречно», - сказал Воробьев.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Победителем турнира стала сборная Франции.