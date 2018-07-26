РИАМО - 26 июл. Жара вернется в Москву и Подмосковье в четверг, при этом температура воздуха превысит климатическую норму на 9 градусов, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».

«Сегодня в атмосфере Московского региона будет усиливать свои позиции скандинавский антициклон, что дает основания синоптикам гарантировать москвичам солнечную, сухую и жаркую погоду с температурным фоном на 9 градусов выше климатической нормы», - говорится в сообщении.

Днем в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в столице составит 28-30 градусов, по области плюс 26-31 градус выше нуля. Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду. Относительная влажность около 47%. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба.

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