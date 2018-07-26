РИАМО - 26 июл. В Воскресенском районе местный житель приговорен к 19 годам лишения свободы за совершение преступлений против половой неприкосновенности детей, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«Собранные следственным отделом по городу Воскресенску ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 42-летнему Игорю Люкину. Он признан виновным в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности малолетних (часть 3 статьи 135 УК РФ – один эпизод и пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ – семь эпизодов)», – говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что с сентября 2015 года и до момента задержания, то есть по март 2017 года Люкин вел в одной из социальных сетей переписку сексуального характера в общей сложности с 14 девочками в возрасте от 9 до 16 лет. Он предлагал им за денежное вознаграждение прислать ему интимные фотографии, после получения которых, шантажировал потерпевших и понуждал продолжать с ним общение и отправление аналогичных фотографий. Угрожал при этом распространением данных файлов между друзьями девочек.

О данном факте стало известно следователю следственного отдела по городу Воскресенску ГСУ СК России по Московской области во время допроса по другому уголовному делу. После чего он передал указанную информацию в соответствующее оперативное подразделение МВД, и в отношении мужчины были проведены оперативно-разыскные мероприятия.

Сложность в расследовании данного уголовного дела заключалась в количестве потерпевших – 14 девочек проживают в различных регионах России. Так, следователю приходилось отправлять поручения коллегам в Иркутскую и Оренбургскую области. Допрошено более 20 человек и проведено порядка 20 сложных экспертиз. Уголовное дело составило 11 томов.

«Приговором суда Люкину назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима и 1 год ограничения свободы», – заключается в материале.

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