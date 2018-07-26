РИАМО - 26 июл. В подмосковном Чехове оцифровали почти 500 ям во дворах, на работы по их устранению потребуется 12 миллионов рублей, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Чехов Марина Кононова.

«На текущий момент уже оцифровано 495 ям, что составляет 100% от общего числа ям во дворах городского округа. Стоимость ремонта составит 12 миллионов рублей», - сказала Кононова.

Она добавила, что заделка ям началась еще весной.

«Работы стартовали еще до начала кампании по оцифровке неровностей – в апреле 2018 года. Часть ям устраняется в рамках комплексного благоустройства территорий, когда меняется все асфальтовое покрытие целиком», - отметила Кононова.

В конце июня губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил муниципалитетам в течение 10 дней оцифровать все ямы во дворах и приступить к их ремонту. Позже министр ЖКХ региона Евгений Хромушин рассказал, что в Подмосковье оцифрованы 8 тысяч ям. ‪До 28 августа все муниципалитеты должны заделать ямы во дворах.