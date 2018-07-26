РИАМО - 26 июл. До конца месяца на нескольких улицах в центре Москвы ночью будет ограничено движение автомобилей из-за ремонта асфальта, автомобилистов призвали планировать маршруты движения с учетом этих изменений, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы до конца июля будет менять асфальт в центре города. В связи с этим автомобилисты не смогут попасть на ряд улиц в ночное время», - говорится в сообщении.

Так, проезд по Малой Бронной улице будет ограничен по ночам до 28 июля. А для проведения работ в ночь с 28 на 29 июля будет перекрыта Большая Дмитровка, а Большая Никитская улица - каждую ночь до 2 августа.

«ЦОДД рекомендует заранее планировать свои маршруты с учетом ограничений», - заключается в сообщении.