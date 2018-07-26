РИАМО - 26 июл. Ритуальный танец прорастания семян и звуковые скульптуры увидят гости «Аптекарского огорода» Москвы в рамках новой выставки «Fructus temporum/Плод времени», которая откроется 3 августа, говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.

«В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» 3 августа состоится торжественное открытие поразительной выставки «Fructus temporum/Плод времени» совместно с ГМВЦ «РОСИЗО». Гости увидят ритуальный танец прорастания семян, заспиртованные в сосудах объекты, натюрморты, звуковые скульптуры и многое другое», – говорится в сообщении.

Проект «Fructus temporum/Плод времени» возник как художественная утопия на тему грядущего будущего и существующий на пересечении научной методологии и художественных стратегий.

«Fructus temporum/Плод времени» функционирует как художественно-биологическая система, переживающая все этапы своей эволюции от рождения до полноты созревания. Ее топография соответственно делится на 3 зоны: Зона Семян, Зона Роста и Цветущий Сад. Зону Семян открывает одноименная мультимедийная инсталляция Сергея Катрана – художника, совмещающего в своих проектах реальные научные факты и визуальное мифотворчество. Конструкция-инсталляция обладает интерактивностью – при приближении зрителей объекты «оживают»: от прикосновений к кожуре начинает звучать музыка композитора Владимира Мартынова, а сами Семена исполняют свой ритуальный танец прорастания», – отмечается в материале.

Вдоль стен размещает свое многоликое творческое семейство Чайный Гриб Комбуча-Достоевский, в проекте которого биологический организм обретает имя собственное, являя собой уникальный случай образа неантропоморфного художника.

Сергей Филатов – медиахудожник и специалист в области акустической инструментальности – представляет серию звуковых скульптур, созданных из утилизированных компонентов военного и компьютерного оборудования. Произведенные из продуктов индустриальной реальности, в своем творческом воплощении они перерождаются в природные объекты, буквально становясь голосами растений.

В работах Виты Буйвид реализуются идеи естественной связи между искусством и жизнью. Натюрморты с цветущими пионами, их хрупкими стеблями, лепестками, хранящими тепло солнца, вступают в сложный диалог с заспиртованными объектами в сосудах, свидетельствуя о личной жизни цветка, его судьбе и феномене «вечного возвращения».