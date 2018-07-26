РИАМО – 26 июл. Строительная готовность новой школы на 550 мест в Чехове составляет 80%, открытие запланировано на 1 сентября 2019 года, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Марина Кононова.

«В настоящий момент есть проблемы со строительством школы на 550 мест в микрорайоне Губернский. <…> Строительная готовность объекта в целом составляет 80%. <…> Министерством строительного комплекса региона продлен срок действия разрешения на строительство до 20 ноября 2018 года, и к 1 сентября 2019 года школа примет детей», - сказала Кононова.

Она также отметила, что существует проблема по исполнению обязательств договора застройщиком ООО «Ванаг» на территории микрорайона Олимпийский.

«Речь идет о строительстве социальных объектов – детского сада на 100 мест и общеобразовательной школы на 375 мест», - добавила Кононова.

По словам главы городского округа, застройщик до сих пор не приступил к строительству, ссылаясь на низкую рентабельность объектов и отсутствие необходимых денежных средств.

В рамках государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы в Подмосковье до конца 2018 года закончат строительство девяти школ и блоков начальных классов на 4509 мест, из них уже введена в эксплуатацию одна школа на 880 учащихся. Также планируется ввести 18 детсадов на 3365 мест, из них три объекта на 760 мест уже введены и готовятся к торжественному открытию.