РИАМО - 26 июл. Около 85% каршеринговых автомобилей в Москве собираются на территории России, сообщил в четверг заместитель руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин.

«Примерно 85% всех автомобилей, которые используются у нас в каршеринге, – это автомобили отечественного производства. Машины, в том числе, известных марок, собраны на территории Российской Федерации», - сказал Пронин в ходе VI Международного экспертного совета по транспортным вопросам при правительстве Москвы.

Он отметил, что первые 100 каршеринговых машин появились в 2015 году от компании «Делимобиль», они передвигались в пределах Третьего транспортного кольца, а на 1 июля 2018 года в столице уже было доступно более 10 тысяч автомобилей от 15 операторов.

«В 2015 году мы приняли решение о том, что парковка для автомобилей каршеринга будет иметь свою льготную стоимость – это 50% от обычной цены. В 2016 году действие зоны охвата каршеринга расширилось до границ Московской кольцевой дороги и переросло в зону тяготения аэропортов, Московского авиационного узла», - добавил Пронин.

По его словам, в октябре 2016 года в Москве уже работали пять операторов каршеринга: «Делимобиль», AnyTimeCar, Car5, YouDrive и BelkaCar, а парк автомобилей тогда насчитывал тысячу машин.

«В августе 2017 года начали поваляться автомобили премиум класса. Также в конце 2017 года мы приняли решение о том, что мы можем поддерживать приобретение автомобиля. Правительство Москвы начало субсидировать приобретение автомобилей каршеринга», - сказал Пронин.