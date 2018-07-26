РИАМО - 26 июл. Контроль состояния воздуха на полигоне ТКО «Кулаковский» в подмосковном Чехове проводится каждые 10 дней, количество вредных веществ находится в норме, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Чехов Марина Кононова.

Она отметила, что рекультивация полигона «Кулаковский» начнется в 2019 году, стоимость работ составит порядка 1 миллиарда рублей.

«Каждые 10 дней проводятся заборы воздуха (на полигоне «Кулаковский» - ред.). Ситуация под контролем – количество вредных веществ в воздухе не превышает норму», - сказала Кононова.

По ее словам, мониторинг состояния воздуха также проводится вблизи школы в поселке Манушкино, которая находится в 500 метрах от полигона.

С конца 2018 года Московская область первой принимает новый экологический стандарт. Новая система предотвратит экологическую катастрофу.

Первый этап – комплекс по переработке отходов. Здесь мусор рассортируют при помощи умных сепараторов по физическим свойствам – на металл, стекло, пластик и бумагу. Крупные предметы измельчат, пластик гранулируют, бумагу и металл спрессуют.

На втором этапе оставшиеся 20% (отходы, которые невозможно переработать, так называемые «хвосты») ждет либо термическое обезвреживание по современной технологии, либо безопасное захоронение. Площадки для захоронения построят по технологии бережного отношения к природе. Каждый полигон оборудуют дренажной системой для отвода газов и жидкостей. А на дно положат геотекстильный барьер, чтобы ни одна вредная частица не попала в воду, почву или воздух. Это цивилизованная система обращения с мусором, как в Европе.

Для термической переработки отходов в Московской области построят четыре высокотехнологичных завода по японо-швейцарской технологии. Они превратят отходы в электроэнергию. Дым от производства очистят до состояния пара. Ни одна даже самая мельчайшая частица не просочится в воздух. Даже шлак и летучая зола пойдут на строительство дорог.

Первые три комплекса по переработке отходов появятся в Подмосковье уже в сентябре 2018 года в городских округах Рошаль, Зарайск и Серебряные Пруды. Всего таких комплексов в Московской области будет 11 (Сергиево-Посадский район, Коломенский округ, Кашира, Клин, Можайск, Дмитровский городской округ, Волоколамский район, Богородский округ). Вместе они смогут перерабатывать весь мусор региона. Это окончательно решит экологическую проблему.