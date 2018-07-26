РИАМО – 26 июл. Рекультивация полигона «Кулаковский» в Чехове начнется в 2019 году, стоимость работ составит порядка 1 миллиарда рублей, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Марина Кононова.

«В 2019 году надеемся приступить непосредственно к рекультивации (полигона «Кулаковский»). Ее стоимость – порядка 1 миллиарда рублей», - сказала Кононова.

По ее словам, в 2017 году были заключены договоры на предрекультивационные работы с организацией, которая в настоящий момент поставляет грунт для закрытия тела полигона. Более 60 тысяч кубометров грунта уже завезено. В результате удалось избавиться от тех запахов, на которые жаловались жители округа.

Глава городского округа также отметила, что рекультивацию полигона будет проводить бюджетное учреждение «Экология и природопользование городского округа Чехов». В настоящий момент уже восстановлено ограждение полигона, заключены договоры на охрану территории, установлено видеонаблюдение. За происходящим на полигоне жители могут следить на сайте администрации в режиме онлайн.

Кононова добавила, что нарушения в эксплуатации полигона «Кулаковский» привели к загрязнению земель лесного фонда на глубину порядка 20 метров.

«Участок полигона («Кулаковский» - ред.) площадью 7,3 гектара относится к лесному фонду. Он был заскладирован телом полигона в самовольном порядке. Выяснилось, что здесь образовался практически еще один полигон: глубина залегания мусора составляет порядка 20 метров, есть свалочный газ и фильтрат, а общий объем мусора достигает порядка 1 миллиона кубических метров», - уточнила Кононова.

Она также отметила, что загрязненный лесной участок необходимо рекультивировать наряду с основным телом полигона.

«Эту зону также необходимо рекультивировать. Однако процесс рекультивации лесных земель отличается от рекультивации промышленной земли», - добавила Кононова.

По словам главы городского округа, в настоящий момент ведется обсуждение форм и методов будущей рекультивации земель лесного фонда совместно с министерством экологии и природопользования Подмосковья и комитетом лесного хозяйства региона.

С конца 2018 года Московская область первой принимает новый экологический стандарт. Новая система предотвратит экологическую катастрофу.

Первый этап – комплекс по переработке отходов. Здесь мусор рассортируют при помощи умных сепараторов по физическим свойствам – на металл, стекло, пластик и бумагу. Крупные предметы измельчат, пластик гранулируют, бумагу и металл спрессуют.

На втором этапе оставшиеся 20% (отходы, которые невозможно переработать, так называемые «хвосты») ждет либо термическое обезвреживание по современной технологии, либо безопасное захоронение. Площадки для захоронения построят по технологии бережного отношения к природе. Каждый полигон оборудуют дренажной системой для отвода газов и жидкостей. А на дно положат геотекстильный барьер, чтобы ни одна вредная частица не попала в воду, почву или воздух. Это цивилизованная система обращения с мусором, как в Европе.

Для термической переработки отходов в Московской области построят четыре высокотехнологичных завода по японо-швейцарской технологии. Они превратят отходы в электроэнергию. Дым от производства очистят до состояния пара. Ни одна даже самая мельчайшая частица не просочится в воздух. Даже шлак и летучая зола пойдут на строительство дорог.

Первые три комплекса по переработке отходов появятся в Подмосковье уже в сентябре 2018 года в городских округах Рошаль, Зарайск и Серебряные Пруды. Всего таких комплексов в Московской области будет 11 (Сергиево-Посадский район, Коломенский округ, Кашира, Клин, Можайск, Дмитровский городской округ, Волоколамский район, Богородский округ). Вместе они смогут перерабатывать весь мусор региона. Это окончательно решит экологическую проблему.