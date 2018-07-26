РИАМО - 26 июл. Для украшения московских клумб в летнем сезоне вырастили более 6 миллионов цветов бегонии, неприхотливость и разнообразие сортов сделали ее популярным цветком для высадки в городских клумбах, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.

«К этому летнему сезону специалисты ГБУ «Озеленение» вырастили для украшения столичных клумб более 6 миллиона экземпляров бегонии. В цветочном оформлении Москвы используется два вида бегонии: изящная и клубневая, – в общей сложности 25 сортов, которые создают богатую цветовую гамму от бело-розового до малинового и оранжевого», – сказал собеседник агентства.

По его словам, чтобы обеспечить здоровье растений, их своевременное и продолжительное цветение после высадки, в теплицах ГБУ «Озеленение» создают все необходимые условия: поддерживают температуру на уровне 20 градусов, обеспечивают дополнительную подсветку и другое.

Он добавил, что бегония – популярное у садоводов однолетнее растение, за высадку которого в столице москвичи проголосовали на портале «Активный гражданин». Неприхотливость, разнообразие сортов и удивительная красота цветков сделали бегонию постоянным обитателем городских цветников.

«По одной из версий, это растение было открыто в XVII веке во время экспедиции французского монаха Ш. Плюшье на остров Гаити и названо в честь губернатора острова и коллекционера редких растений Мишеля Бегона. По другой версии, в 1689 году Бегон помог ботанику Шарлю Плюмьеру организовать экспедицию для изучения флоры Вест-Индии, где и были обнаружены, а затем описаны шесть видов этого растения», – сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, бегония способствует очищению воздуха от пыли и снижению количества болезнетворных микробов и бактерий, благотворно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы.