РИАМО - 26 июл. Между Москвой и Подмосковьем запустят десять новых автобусных маршрутов, четыре маршрута уже определены окончательно, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В настоящий момент ведутся работы по увеличению количества смежных маршрутов между Москвой и Подмосковьем. Всего планируется добавить 10 маршрутов, из них четыре маршрута уже внесены в Реестр смежных межрегиональных маршрутов регулярных перевозок между Москвой и Московской областью, начальный остановочный пункт которых находится на территории Московской области, и ожидают проведения конкурсных процедур для определения перевозчика», - сказал собеседник агентства.

По его словам, добавятся маршруты №1267к – Калининец (Тарасково) - Москва (метро «Молодежная»); №1268к - Кубинка (Кубинка-10) - Москва (метро «Молодежная»); №1235к - Балашиха (микрорайон Новое Измайлово) - Москва (метро «Первомайская»); № 1156к – станция «Нахабино» - Москва (метро «Митино»).

«По остальным шести маршрутам в настоящее время проводятся мероприятия по проработке вопроса организации», - заключил собеседник.

Ранее министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы договорились дополнительно запустить 251 автобус на 104 маршрутах, связывающих столицу с Подмосковьем.