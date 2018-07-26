РИАМО - 26 июл. В ближайшие дни в Москву придет настоящая жара, уже 27 июля, в субботу, температура воздуха в столице достигнет рекордных 33 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

Такая погода установится взаимодействие циклона с центром над Карпатами из-за антициклона над Средним Уралом. Благодаря им в атмосфере усилится юго-восточный поток, который принесет в регион зной из Средней Азии. В зоне аномально высоких температур в конце рабочей недели окажется три четверти территории Европейской России.

«Столица окажется в теплом секторе циклона. Завтра температура в мегаполисе достигнет 33 градусов, что близко к рекордному зною 2010 года. В субботу облаков станет больше, но температура останется на уровне 30 градусов», – отмечается в сообщении.

При этом в ночь на воскресенье, 29 июля, через столицу пройдет холодный фронт. Он принесет скоротечные ливни и собьет жару до 25 градусов.

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