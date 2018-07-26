РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июл. В промзоне деревни Мотяково Люберец прошел экологический рейд, комиссия выявила факт незаконного сжигания отходов на территории одного предприятия, сообщила «РИАМО в Люберцах» депутат совета депутатов округа Мария Фомичева.

«Двадцать пятого июля администрация городского округа Люберцы при участии жителей провела рейд промзоны Мотяково по выявлению фактов сжигания отходов. На момент проведения рейда установили такой факт на территории ООО «САХ района Новокосино», – сказала Фомичева.

Она добавила, что администрация составила акт проверки. Документы передадут в министерство экологии и природопользования Московской области для инициирования региональной проверки.

«Рейды будут продолжены», – заключила Фомичева.

ООО «САХ района Новокосино» занимается вывозом мусора, благоустройством и санитарной очисткой внутриквартальных и внутридворовых территорий.