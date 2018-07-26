РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 июл. Пандус на лестнице на улице Школьной в подмосковном Красногорске установили после обращения жительницы к главе горокруга Радию Хабирову в соцсетях, сообщила руководитель рабочей группы при администрации муниципалитета по обращениям граждан в соцсетях Елена Прочаковская.

Ранее одна из жительниц Красногорска обратилась к Хабирову в комментариях на его странице в соцсети «ВКонтакте». Женщина просила помочь с установкой пандуса на лестнице, ведущей от улицы Школьной к пешеходному переходу на Волоколамском шоссе.

«По информации, полученной от заместителя директора МБУ «КГС» Ольги Естигнеевой, сотрудники красногорской городской службы установили пандус на лестнице между домами №№6 и 7 по улице Школьной», – сказала Прочаковская.