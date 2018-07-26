РИАМО - 26 июл. Заболеваемость хроническим гепатитом С в Подмосковье за 10 лет снизилась почти в пять раз, а хроническим – в полтора раза, уровень заболеваемости в регионе втрое ниже, чем в целом по России, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В Московской области с 2008 года почти в пять раз снизилась заболеваемость острым гепатитом С и более чем в 1,5 раза – заболеваемость хроническим гепатитом С», – сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

По его словам, заболеваемость хроническим гепатитом С в Московской области практически в три раза ниже, чем в целом по стране: в 2017 году она составила 13,89 на 100 тысяч населения, тогда как в РФ этот показатель равен 36,2.

«За последние годы в регионе достигнуты значительные успехи в решении такой социально значимой проблемы, как вирусный гепатит С. С 2008 года пациенты Московской области имеют уникальную возможность – бесплатно получать противовирусную терапию в рамках государственных программ. Кроме того, в Московской области проводится широкомасштабная работа, направленная не только на лечение, но и на профилактику хронических вирусных заболеваний печени», – добавил министр.

В Подмосковье современная высокоэффективная противовирусная терапия доступна по полису ОМС, в том числе так называемым «трудным» пациентам с циррозом печени, после трансплантации печени, гемофилией. Также впервые в России создана мультидисциплинарная гепатологическая служба, обеспечивающая преемственность высококвалифицированной медицинской помощи пациентам с заболеваниями печени любой этиологии.

Также впервые в рамках программы ОМС начата безынтерфероновая терапия у подростков с хроническим гепатитом С, отметил Марков.

Тем не менее в Подмосковье остается достаточно высоким показатель впервые диагностированных вирусных болезней печени на поздних стадиях патологического процесса – выраженного фиброза и цирроза печени. Это обусловлено бессимптомностью течения данной патологии.

Всемирный день борьбы с гепатитом ежегодно отмечается 28 июля. Праздник учрежден Всемирной организацией здравоохранения по инициативе Всемирного альянса по борьбе с гепатитом. В 2018 году его отмечают 11-й раз.