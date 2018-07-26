РИАМО - 26 июл. На VI Международном экспертном совете по транспортным вопросам при мэрии Москвы замдиректора французского филиала Aimsun Аврора Реми представила результаты эксперимента по созданию выделенных полос для такси, Москва может перенять этот опыт, пишет в четверг «Российская газета».

«Выделенки» на французских дорогах позволяют пассажирам такси еще до выезда из Парижа узнать точное время прибытия в аэропорт. Полосы работают в таком режиме по будням с 6:30 до 22:00, в остальное время туда могут выезжать и обычные автолюбители. Проект постепенно доказал экономическую эффективность. Не исключено, что парижский опыт теперь может перенять и Москва. Собственно, для этого мэрия регулярно и проводит такие форумы», – отмечается в статье.

Как заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, все предложения и инициативы, проработанные в процессе дискуссий, обязательно будут рассмотрены и лягут в основу будущих решений столичного правительства.

В Москве недавно разметили спецполосы в Солянском проезде, на Солянке, Волхонке, Баррикадной, Николоямской, Верхней и Нижней Радищевской улицах. Приоритет на них получат автобусы 17 маршрутов, которыми каждый день пользуются более 150 тысяч горожан.

По прогнозам Ликсутова, пассажиры смогут сэкономить до 15 минут. В ближайшие два года в Москве появится еще 42 километра «выделенок» – сейчас их общая протяженность составляет 289 километров.

Сейчас по «выделенкам» в столице могут ездить рейсовые городские и школьные автобусы, а также лицензированные такси. А до конца года такая возможность появится и у социальных автобусов: машин, которые по заказу перевозят инвалидов, ветеранов, пенсионеров. Ожидается, что они смогут выезжать на столичные «выделенки» с 21 декабря.