РИАМО - 26 июл. Первый городской книжный фестиваль «Букинист» проходит на Новом Арбате до 20 октября, на прилавках представлено более 25 тысяч различных книг, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«До 20 октября на Новом Арбате проходит первый городской книжный фестиваль «Букинист». На прилавках – больше 25 тысяч книг, в том числе редкие издания, литература на иностранных языках и большая подборка на театральную тему», – написал мэр столицы в своем Twitter-аккаунте.

Собянин также добавил, что гости фестиваля могут также посмотреть спектакли, принять участие в мастер-классах и посетить встречи с писателями.

Фестиваль «Букинист» стартовал в Москве 20 июля. Фестиваль пройдет в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны на Новом Арбате. Посетителей ждет не только широкий выбор отечественной и зарубежной литературы, но и увлекательная культурная программа.