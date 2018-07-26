РИАМО - 26 июл. Перекрытие и ограничение движения произойдет в связи с проведением мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Крещения Руси на Боровицкой площади в столице, говорится в сообщении пресс-службы Транспортного комплекса города Москвы.

«Будут перекрыты: улица Волхонка от улицы Ленивка до Боровицкой площади. Период с 8:00 до 13:00 28 июля; Манежная улица от Кремлевской набережной до Боровицкой площади. Период с 7:00 до 13:00 28 июля; Большой Каменный мост, улица Знаменка. Период с 11:30 до 13:00 28 июля. Особенности – полное перекрытие», – говорится в сообщении.

Также 28 июля движение будет ограничено на участке: Боровицкая площадь от улицы Знаменка до Большого Каменного моста. Период: с 8:00 до 11:30. Здесь будет перекрыта крайняя правая полоса.