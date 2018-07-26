РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 июл. Инспекторы Роспотребнадзора побывали в шести детских садах в подмосковных Котельниках, все они прошли проверку, сообщается в группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Двадцать пятого июля представители городской администрации, управления Роспотребнадзора и других контролирующих органов посетили муниципальные дошкольные учреждения: «Сказку», «Аленку», «Семицветик» и «Детство», а также два частных детских сада – «Любимка» и «Акварель». Все проверенные комиссией дошкольные учреждения готовы принять своих воспитанников 1 сентября», – сказала исполняющая обязанности заместителя главы администрации по социальным вопросам Ирина Кузьмина.

Члены комиссии осмотрели внутренние помещения дошкольных учреждений и прилегающих территорий. Они проверили состояние электросетей, электроприборов, пожарной сигнализации и средств противопожарной защиты, работу системы видеонаблюдения, оснащение зданий тревожными кнопками, наличие необходимого оборудования, мебели, а также дидактических материалов, учебников, планов работы на год.