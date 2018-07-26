РИАМО – 26 июл. Для ипотечных заемщиков, оказавшихся в сложной ситуации, планируют снизить финансовую нагрузку, их могут освободить от исполнительского сбора, который они обязаны уплатить, если дело дошло до судебных приставов, пишет в четверг газета «Известия».

Предложенная мера касается не всех ипотечников, а только участников госпрограммы поддержки заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Эта программа действует в РФ с 2015 года для тех, кто из-за перемены обстоятельств не может соблюдать установленные банком условия. За помощью могут обратиться социально незащищенные категории: родители несовершеннолетних детей, инвалиды и ветераны боевых действий. Помощь предоставляется в виде реструктуризации займа при участии Агентства по ипотечному жилищному кредитованию.

«Предлагается полностью освободить участников программы от уплаты исполнительского сбора. Также будут аннулироваться неисполненные постановления о взыскании сбора, если заключено мировое соглашение с банком. Кроме того, депутаты намерены установить правило, согласно которому размер исполнительского сбора по одному кредиту не должен превышать 7%, даже если долг выплачивают несколько человек — например, супруги. Действующее законодательство в этом случае устанавливает сбор для каждого должника отдельно, то есть в итоге его размер увеличивается до 14%. Верховный суд РФ в 2016 году уже разъяснил эту норму, однако законодательно она не была закреплена до сих пор», – отмечается в статье.

Если заемщик перестает выплачивать ипотеку, банк с помощью судебных приставов забирает квартиру должника и продает ее на торгах. При этом гражданин обязан заплатить исполнительский сбор (7% от суммы долга) — это своего рода штрафная санкция за нарушение условий договора. Выплаты не удается избежать, даже если заемщик реструктуризировал кредит, а банк отказался от взыскания долга, но ранее успел направить исполнительные листы приставам. В результате человек остается без квартиры и с огромным долгом. Размер такого сбора может достигать нескольких миллионов рублей.

Как отметил генеральный директор «Капитал Консалтинг» Илья Сазонов, законопроект существенно уменьшит долговую нагрузку на заемщиков и будет стимулировать их заключать мировые соглашения с кредиторами. Однако на финансовом рынке существуют кредиторы, которые выжимают из должников максимум, и у многих людей долг остается и после реализации квартиры.

По мнению экспертов, освободить от исполнительского сбора необходимо всех ипотечных заемщиков в принципе, а не только тех, кто стал участником госпрограммы.

Первое чтение законопроекта в Государственной думе намечено на сентябрь.