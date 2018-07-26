РИАМО – 26 июл. В Вашингтоне планируют провести следующий саммит президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в 2019 году, передает РИА Новости.

«Президент (Трамп – ред.) считает, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна состояться после того, как закончится «российская охота на ведьм», поэтому мы договорились, что это будет после первого числа года (в 2019 году – ред.)», – приводит слова советника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона пресс-служба Белого дома.

В сообщении не уточняется, с кем именно была достигнута договоренность – с помощниками Трампа или с российской стороной.

«Охотой на ведьм» Трамп часто называет расследование так называемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году и его предполагаемые связи с российскими властями.

Первые полномасштабные переговоры Трампа и Путина состоялись 16 июля в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.