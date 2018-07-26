РИАМО (КОРОЛЕВ) - 26 июл. Сотрудники Единой диспетчерской службы подмосковного Королева в первом полугодии текущего года оформили более 115 тысяч заявок от жителей города, сообщил первый заместитель руководителя городской администрации Олег Даниленко в своем аккаунте в Instagram.

«За I полугодие 2018 года сотрудниками ЕДС было оформлено и проконтролировано исполнение 115 226 заявок. Из них, 75 568 обращений поступило посредством телефонной связи, 25 978 заявок – это диспетчеризация, 8 145 – поступило через мобильное приложение, 5 535 обращений – через сайт. В общей сложности, в сутки оформлялось более 600 заявок», – написал Даниленко.

Основными темами, волновавшими жителей, стали санитарное содержание подъездов и придомовых территорий – 16 979 заявок, ремонт санитарно-технического оборудования – 16 454 заявки и электроснабжение – 8 357 заявок.

Оформить заявку в ЕДС можно по многоканальным телефонам: 8(499)929-99-99, 8(495)512-00-11, через сайт www.eds-korolev.ru или при помощи мобильного приложения «ЕДС Королев».