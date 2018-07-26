РИАМО - 26 июл. Неизвестный похитил автомобиль Mercedes стоимостью 3,6 миллиона рублей на западе Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, инцидент произошел на Кастанаевской улице, дом 58.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу неизвестный совершил кражу автомобиля Mercedes-Benz GLS 350 D, скрылся», – сказал собеседник агентства.

Материальный ущерб составил 3,6 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, ведется розыск преступника и похищенной иномарки.