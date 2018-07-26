РИАМО (КОРОЛЕВ) - 26 июл. Ракетно-космическая корпорация «Энергия» из Королева провела наземные испытания и сертификацию аппаратуры для проведения на МКС эксперимента по выращиванию человеческих тканей и внутренних органов, сообщается на сайте организации.

Заявитель эксперимента «Магнитный 3D-биопринтер» – лаборатория биотехнологических исследований «3D Биопринтинг Солюшенс». 3D-биопринтер создан для выращивания тканей, а впоследствии и органов. Также он может быть использован для изучения влияния факторов космического пространства на живые объекты при дальних полетах.

«Нашей задачей было оценить техническую реализуемость данного эксперимента, обеспечить контроль над подготовкой необходимой аппаратуры – самого принтера и кювет для биоматериала – к условиям доставки на орбиту и полученных результатов – обратно. Помимо этого, специалисты РКК «Энергия» организовали весь комплекс необходимых сертификационных процедур для такого рода оборудования в соответствии с действующими на МКС международными правилами по безопасности», – сказал заместитель руководителя научно-технического центра РКК «Энергия» Дмитрий Сурин.

Уже изготовлено два комплекта аппаратуры, образцы прошли наземные испытания в РКК «Энергия». Осенью 2018 года биопринтер отправится на МКС, в ходе эксперимента планируется вырастить образцы хрящевой ткани человека и щитовидную железу грызуна. В дальнейшем биопринтер может использоваться как заявителями эксперимента, так и сторонними научными коллективами. Его назначенный срок службы – пять лет.

Биофабрикацией по предлагаемой технологии можно заниматься и на Земле, однако такая установка была бы очень громоздкой и требовала бы значительных материальных и энергозатрат, – по некоторым оценкам, ее энергопотребление сравнимо с небольшим городом.