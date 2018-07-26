РИАМО - 26 июл. Формирование городского округа Чехов позволило муниципалитету высвободить дополнительные средства в размере порядка 110 миллионов рублей, за последние три года в округе зафиксировали рост экономических показателей, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области глава Чехова Марина Кононова.

«С момента реорганизации Чеховского муниципального района в городской округ Чехов у нас высвободилось порядка 110 миллионов рублей, которые были направлены на реализацию проектов по благоустройству и софинансирование государственных программ», - сказала Кононова.

Она отметила, что последние три года в муниципалитете наблюдается уверенный рост экономических показателей.

«На протяжении трех лет Чехов успешно развивается по всем направлениям, общий экономический оборот за 2017 год составил 87,4 миллиарда рублей, что на 8,7% выше уровня 2015 года», - добавила Кононова.

По словам главы городского округа, в 2018 году планируется увеличить экономический оборот до 89,7 миллиарда рублей, что на 3% выше уровня 2017 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что благодаря формированию городских округов их жители меньше платят за электричество, канализацию, транспорт и коммунальные услуги, а экономия на чиновниках в горокругах в 2017 году составила 1,7 миллиарда рублей.

За два последних года в Подмосковье приняли более 20 законов в рамках проведения административной реформы. В частности, городские округа Королев и Юбилейный были сформированы в городской округ Королев, Балашиха и Железнодорожный – в городской округ Балашиха; Подольск, Климовск и Подольский муниципальный район – в городской округ Подольск; городской округ Коломна и Коломенский муниципальный район – в Коломенский городской округ.

Кроме того, на территории 21 района (Озерского, Мытищинского, Каширского, Егорьевского, Шаховского, Серебряно-Прудского, Павлово-Посадского, Красногорского, Люберецкого, Луховицкого, Зарайского, Рузского, Шатурского, Истринского, Наро-Фоминского, Ступинского, Чеховского, Клинского, Орехово-Зуевского, Можайского, Дмитровского) сформированы городские округа.

В конце мая депутаты Московской областной думы также приняли закон о формировании Талдомского городского округа на территории Талдомского района.