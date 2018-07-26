РИАМО - 26 июл. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о переназначении Елены Хавкиной на должность заместителя руководителя столичного департамента здравоохранения, соответствующий документ разместили на официальном сайте мэра столицы.

«В связи с истечением срока действия срочного служебного контракта назначить Елену Хавкину на должность заместителя руководителя департамента здравоохранения Москвы с заключением служебного контракта сроком на три года», – говорится в документе.

Хавкина занимает должность заместителя руководителя столичного департамента здравоохранения с июля 2016 года.