РИАМО - 26 июл. Московский государственный музыкальный театр под руководством Геннадия Чихачева откроется на юго-востоке Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В Рязанском районе ЮВАО скоро откроется театр Геннадия Чихачева. Культурный центр всего района и не только», – написал Собянин на странице «ВКонтакте».

Театр находится по адресу: 1-я Новокузьминская, дом 1. В здании идет реконструкция с начала 2017 года.

Геннадий Чихачев – профессор, заслуженный артист и деятель искусств России, лауреат премии столичного правительства, а также основатель и худрук Московского государственного музыкального театра.