РИАМО - 26 июл. Новый транспортный узел на Славянской площади в центре Москвы ежедневно обслуживает около 11 тысяч человек, тогда как в прошлом году пассажиропоток здесь не превышал 5,5 тысяч человек в день, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Крупный хаб наземного транспорта со светлыми крытыми павильонами, табло прибытия, Wi-Fi и зарядными станциями для гаджетов открыли в октябре 2017 года.

«Пассажиропоток транспортного узла на Славянской площади вырос вдвое за полгода. Сегодня новым транспортным узлом пользуются ежедневно 11 тысяч горожан, в прошлом году — порядка 5,5 тысячи человек в день», - отмечается в сообщении.

Как пояснил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, популярность хаба растет благодаря большому количеству автобусов сети «Магистраль», которые делают здесь остановку: их маршруты связывают отдаленные районы и центр столицы. При этом автобусы «Магистрали» следуют по выделенным полосам с минимальными интервалами движения, протяженность выделенок постоянно растет.

«Через узел на Славянской площади проходят 12 дневных и восемь ночных маршрутов наземного транспорта», — Напомнил заммэра.

Транспортный узел возле станции метро «Китай-город» на Славянской площади является одним из самых благоустроенных в Москве. Рядом с ним разместились стоянки такси и станция городского велопроката. На площади появились наземные переходы для пересадки на другие маршруты. Все транспортные объекты выдержаны в едином архитектурном стиле. Для пожилых людей, маломобильных граждан и пассажиров с детскими колясками организовали удобную посадку в автобусы. На территории транспортного узла создана зона, свободная от движения машин.

Также на Славянской площади появилась новая система навигации — впервые все остановки пронумерованы, чтобы горожанам было проще ориентироваться в большом количестве маршрутов. Облегчить поиск нужного автобуса помогут схемы узла, карты сети и указатели при выходе из метро. В любую точку центра столицы от «Китай-города» на общественном транспорте теперь можно добраться за 20 минут.