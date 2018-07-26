РИАМО - 26 июл. Во время ремонта коммуникаций в центре Москвы обнаружено 55 фрагментов печных изразцов XVII века, археологи нашли их при осмотре строительной траншеи на Ивановской горке вместе с фрагментами кухонных горшков из белой глины и двумя медными монетами, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Специалисты обнаружили так называемые муравленые, или покрытые зеленой глазурью, изразцы. Ими, скорее всего, была украшена печь в одном из жилых домов на Ивановской горке в XVII веке. Изображения на изразцах характерны для того времени. Практически на всех фрагментах заметны следы воздействия огня. Это позволяет сделать вывод, что изразцовая печь пострадала при пожаре, затем была разобрана и выброшена в яму в ходе ремонта здания», – сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Среди найденных фрагментов присутствуют все основные элементы печного изразцового декора. Это и лицевые изразцы, и изразцы-пояски, и изразцы-карнизы. Глава Мосгорнаследия предположил, что монеты и фрагменты кухонных горшков попали в яму одновременно с изразцами.

«Предположительно, печь была разрушена в 1737 году. В тот год 29 мая в Москве случился один из крупнейших пожаров XVIII века — Троицкий пожар. В огне пострадали более 12 тысяч различных зданий, в том числе монастыри, церкви, дворы, каменные и деревянные городские постройки. По всей видимости, не обошел Троицкий пожар и район Ивановской горки, что подтвердилось во время изучения археологических находок 2018 года», — добавил Емельянов.

Во время городского ремонта и благоустройства, перекладки коммуникаций или строительства в центре Москвы специалисты регулярно обнаруживают предметы, имеющие историческую значимость или хранящие память о жизни города и о прошлых поколениях москвичей.

При проведении подобных работ ведется контроль и наблюдение со стороны археологов. Они следят, чтобы артефакты или объекты не были повреждены. Специалисты оценивают их состояние и ценность, тщательно исследуют и принимают решение, как их сохранить и представить в музее.

Всего за последние несколько лет археологи нашли более 10 тысяч артефактов во время работ по благоустройству и ремонту в центре Москвы. Только на Биржевой площади специалисты собрали полтысячи предметов. Самые ранние из них датируются XII веком. После тщательного изучения все находки передаются в столичные музеи.