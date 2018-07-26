РИАМО - 26 июл. Осенью в столице на базе АО «Электронная Москва» откроется первая городская VR-лаборатория по созданию специальных обучающих видеопрограмм, первым ее проектом станет виртуальный урок-квест по истории Древнего Египта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Виртуальное путешествие во времени смогут в будущем совершать школьники на уроках истории. Созданием специальных обучающих видеопрограмм займется городская VR-лаборатория, которая откроется в Москве осенью этого года на базе АО «Электронная Москва», - отмечается в сообщении.

Как пояснил руководитель отдела компьютерных и визуальных технологий АО «Электронная Москва» Артур Газиев, один из первых проектов лаборатории — виртуальный урок-квест по истории Древнего Египта для учащихся пятых классов. Его планируется разработать до конца этого года.

«Для того чтобы переместиться на несколько веков назад, ученикам достаточно будет надеть очки виртуальной реальности. Находясь в классе, они своими глазами увидят фараонов, познакомятся с бытом древних египтян и узнают, как строились пирамиды», — сказал он.

В путешествии школьников будет сопровождать виртуальный гид-учитель. В ходе урока он проверит знания учеников: задаст контрольные вопросы и предложит выполнить практические задания. Технологии дополненной реальности помогут детям лучше усваивать учебную программу.

«Мы надеемся, что городская виртуальная лаборатория станет флагманом по созданию VR-продукции в столице. Пока этот рынок только начинает развиваться у нас в стране, пока большую часть контента создают зарубежные компании. Помимо образовательного контента, в лаборатории будут создавать обучающие программы для коммерческих компаний», — добавил Газиев.

Так, с помощью специальной программы и очков виртуальной реальности инженеров будут учить собирать и разбирать сложные детали. Также VR-технологии позволят нескольким специалистам участвовать в проектировании одного объекта и устройства, что существенно ускорит процесс его создания.

Технология виртуальной реальности может стать неотъемлемой частью цифрового будущего столицы. Она найдет применение во многих сферах жизни. Например, в образовании VR-технологии позволят ребенку погружаться в самые сложные научные процессы, строить новые двигатели или в виртуальных очках изучать строение вирусов.

В ближайшие годы московское образование станет по-настоящему цифровым: все учебные программы переведут в электронный вид, с помощью планшета или компьютера школьники смогут получать знания и выполнять домашние задания везде: дома, в школе, по дороге из школы домой или наоборот. Для лучшего усвоения материала учениками и полного их погружения в учебный процесс начнут применять технологии дополненной реальности.

АО «Электронная Москва» — один из ведущих разработчиков комплексных ИТ-решений для города и бизнеса, которые применяются во многих отраслях: в сфере электронных государственных услуг, бизнес-аналитики, ЖКХ, образования, здравоохранения, информационной безопасности.