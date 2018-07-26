РИАМО - 26 июл. Сотрудники полиции пресекли деятельность подпольного цеха по изготовлению контрафактных духов, производство находилось в Щелковском районе Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что нелегальное производство располагалось на территории птицефабрики. При осмотре помещений сотрудники полиции обнаружили оборудование для изготовления, розлива и упаковки поддельной парфюмерии, а также склад с готовой продукцией якобы известных мировых брендов. Найденные духи имели признаки подделки, а именно: некачественная упаковка, размытость штрих-кодов, низкое качество картона и отсутствие стикеров на русском языке, которые обязательны для продажи импортной продукции на территории Российской Федерации», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, всего в результате операции полицейские обнаружили и изъяли около 20 тысяч флаконов с фальсифицированными духами, около 1,5 тысяч литров спирта, свыше 100 тысяч пустых флаконов, а также необходимую фурнитуру, используемую для изготовления поддельной парфюмерии.

«Обнаруженная продукция изъята и передана на ответственное хранение уполномоченной организации. Ущерб компаниям-правообладателям составил более 60 миллионов рублей», – добавила Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 180 Уголовного кодекса РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленный на установление организаторов противоправной деятельности, а также мест сбыта контрафактных духов.