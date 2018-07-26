РИАМО - 26 июл. Кратковременные дожди ожидаются в Москве и Подмосковье в предстоящие выходные, максимальная температура воздуха составит плюс 29 градусов, сообщил РИАМО в четверг представитель Гидрометцентра России.

«В субботу и воскресенье ночью плюс 18-20 градусов, в дневные часы плюс 27-29 градусов. За счет влияния атмосферного фронта пройдут кратковременные дожди», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что жаркая солнечная погода вернется в Московский регион в понедельник, 30 июля.