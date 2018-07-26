РИАМО - 26 июл. За прошедшие сутки специалисты зафиксировали 13 пожаров в Московской области, для тушения которых привлекалось более 90 человек, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС РФ.

«Количество пожаров – 13. Спасено четыре человека. От Главного управления МЧС России по Московской области на техногенные пожары привлекались 93 человека и 31 единица техники», – говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали семь раз и спасли пять человек. Происшествий на водных бассейнах не произошло. Также за сутки зарегистрирована одна новая термическая точка, подтвердившееся, как горение мусора.

Специалисты отмечают, что 26 июля на территории Московской области прогнозируется преобладание второго класса пожарной опасности. Третий класс – на территории городских округов Истра, Клин, Руза, Наро-Фоминск, Мытищи, Талдома, Сергиево-Посадского, Дмитровского, Ногинского, Клинского, Волоколамского, Лотошинского, Одинцовского, Пушкинского, Щелковского районов.