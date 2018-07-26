РИАМО - 26 июл. Авиамедицинские бригады научно-практического центра экстренной медицинской помощи департамента здравоохранения Москвы переходят на постоянный круглосуточный режим работы, такое решение было принято по итогам тестового периода, который продлился с 1 июня по 15 июля, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Среднее время транспортировки пострадавших с места происшествия из ТиНАО до стационара составляет 12 минут, а из остальных районов Москвы – семь минут.
«Ночные вылеты медицинских вертолетов в тестовом режиме совершались в Москве накануне и в дни проведения чемпионата мира по футболу. За полтора месяца авиамедицинские бригады осуществили всего более 120 вылетов, каждый из которых – спасенная жизнь. Поэтому было принято решение сохранить круглосуточный режим работы санитарной авиации», – сказал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.
С начала года санитарная авиация эвакуировала порядка 450 пациентов. Ранее вылеты медицинских вертолетов были ограничены длительностью светового дня. В ночное время к местам аварий и чрезвычайных происшествий прежде выезжали только автомобили, так как в эти часы дороги становятся свободнее.
Теперь с помощью авиационных бригад эвакуируют пациентов с травмами, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, людей с тяжелыми соматическими заболеваниями: инфарктом, инсультом или судорожным синдромом.
В Москве действует 31 вертолетная площадка, 21 из которых расположена на территории Троицкого и Новомосковского административных округов. В распоряжении авиамедицинских бригад три санитарных вертолета, оснащенных самым современным медицинским оборудованием для оказания первой помощи и поддержания жизни.
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