РИАМО - 26 июл. Авиамедицинские бригады научно-практического центра экстренной медицинской помощи департамента здравоохранения Москвы переходят на постоянный круглосуточный режим работы, такое решение было принято по итогам тестового периода, который продлился с 1 июня по 15 июля, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Среднее время транспортировки пострадавших с места происшествия из ТиНАО до стационара составляет 12 минут, а из остальных районов Москвы – семь минут.

«Ночные вылеты медицинских вертолетов в тестовом режиме совершались в Москве накануне и в дни проведения чемпионата мира по футболу. За полтора месяца авиамедицинские бригады осуществили всего более 120 вылетов, каждый из которых – спасенная жизнь. Поэтому было принято решение сохранить круглосуточный режим работы санитарной авиации», – сказал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

С начала года санитарная авиация эвакуировала порядка 450 пациентов. Ранее вылеты медицинских вертолетов были ограничены длительностью светового дня. В ночное время к местам аварий и чрезвычайных происшествий прежде выезжали только автомобили, так как в эти часы дороги становятся свободнее.

Теперь с помощью авиационных бригад эвакуируют пациентов с травмами, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, людей с тяжелыми соматическими заболеваниями: инфарктом, инсультом или судорожным синдромом.

В Москве действует 31 вертолетная площадка, 21 из которых расположена на территории Троицкого и Новомосковского административных округов. В распоряжении авиамедицинских бригад три санитарных вертолета, оснащенных самым современным медицинским оборудованием для оказания первой помощи и поддержания жизни.