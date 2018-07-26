РИАМО - 26 июл. Пожарные потушили горящее вторсырье на территории промзоны на юго-востоке Москвы, площадь пожара составила 200 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Информация о пожаре по адресу: улица Южнопортовая, дом 27, строение 1 поступила в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве в четверг 06:15 минут. Там происходило загорание вторсырья на территории промзоны на открытой площадке. Площадь пожара составила около 200 квадратных метров.

«Принятыми мерами в 07:29 минут пожар был локализован, а 07:33 – ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало», – отмечается в сообщении.

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