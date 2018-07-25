РИАМО – 25 июл. В Подмосковье задержали бывшего первого заместителя главы МЧС России Сергея Шлякова, его подозревают в мошенничестве, сообщает «Интерфакс».

«Шляков задержан в подмосковном поселке Медвежьи Озера после обысков в его доме. Правоохранители обнаружили нарушения при строительстве и закупках оборудования для ведомства», - сказал информированный источник.

По его словам, в отношении Шлякова возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Генерал-полковник Шляков занимал должность первого замглавы МЧС России с 1 августа 2013 года по 30 сентября 2015 года, до этого с 2012 года он был заместителем министра МЧС РФ.