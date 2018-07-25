РИАМО - 25 июл. В среду портал госуслуг и МФЦ столицы начали прием заявлений от москвичей, которые будут голосовать на выборах мэра Москвы по месту фактического нахождения, жители Москвы смогут проголосовать на избирательных участках в Подмосковье, Калужской, Владимирской и Тульской областях, сообщил заместитель председателя Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«С сегодняшнего дня начинается прием заявлений от москвичей, которые решили голосовать на выборах мэра Москвы не по месту своей постоянной регистрации, а по месту фактического нахождения. Отдать свой голос они смогут на любом удобном для себя избирательном участке, причем как в столице, так и за ее пределами – на образованных загородных избирательных участках в Подмосковье, Калужской, Владимирской и Тульской областях», - написал Шапошников в социальной сети «ВКонтакте».

Для того чтобы воспользоваться правом проголосовать по месту фактического нахождения, нужно заполнить заявление на портале www.gosuslugi.ru или обратиться в любой офис «Мои документы», либо в территориальную избирательную комиссию.

Шапошников напомнил, что «Мобильный избиратель» был успешно апробирован на выборах президента России.

«В этом году были внесены существенные изменения в Избирательный кодекс Москвы. В результате успешного применения механизма мобильного голосования стала возможна главная новация московских выборов – наделение Мосгоризбиркома полномочием по образованию избирательных участков за пределами столицы. Это особенно важно для дачников, которые большую часть летнего сезона проводят за городом. Дачников мы как раз относим к категории «мобильных избирателей», поскольку они получают возможность проголосовать там, где им удобно, не меняя своих планов», - добавил он.

При этом Шапошников подчеркнул, что голосование и наблюдение за ходом волеизъявления граждан на загородных избирательных участках будет таким же, как и в столице, – соответствующим московскому стандарту выборов.

«Общественный штаб по наблюдению за выборами в городе Москве будет столь же пристально контролировать предстоящие выборы, особенно ход голосования и подсчеты результатов на загородных избирательных участках», - отметил он.

Выборы мэра Москвы состоятся в Единый день голосования 9 сентября.