РИАМО – 25 июл. В России отмечается дефицит кадров по рабочим профессиям, государство намерено оказывать поддержку при обучении и переезде таких специалистов в другие регионы, где для них имеются рабочие места, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По мнению министра, трудовые ресурсы распределены по стране неравномерно, в частности острый дефицит в работниках испытывает Дальний Восток. Государство будет всячески поддерживать людей, которые захотят переехать.

«Мы всячески должны обеспечивать мотивацию за счет господдержки по переобучению, компенсации за переезд, создавать социальные условия. Такая комплексная работа, которой мы занимаемся вместе с Минтрудом и другими отраслевыми ведомствами», - сказал Мантуров в интервью Радио «Комсомольская правда».

Также он отметил, что планируемое повышение пенсионного возраста не окажет негативного воздействия на рынок труда.